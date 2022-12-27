حصيلة العمليات العسكرية العراقية ضد داعش خلال 2022

أربيل (كوردستان 24)- قالت قيادة العمليات المشتركة اليوم الثلاثاء، انه يتم العمل على إصدار تقرير سنوي خاص بالعمليات العسكرية التي تم تنفيذها ضد تنظيم داعش.

وقال المتحدث باسم القيادة تحسين الخفاجي، ان الحصيلة الأولية لقتلى تنظيم داعش، الذين قضوا بسلاح الجو العراقي، خلال 2022، بلغت أكثر من 200 قتيل.

وأضافت ان الاحصائية التقريبية لمجمل قتلى داعش على يد القوات الأمنية، بلغت اكثر من 400 داعشي.

وأشار الخفاجي الى ان اكثر المناطق التي شهدت عمليات عسكرية، هي مناطق جنوب غرب نينوى وشمال صلاح الدين وشمال ديالى وجنوب غرب كركوك وصحراء الانبار.