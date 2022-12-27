نجيبة نجيب: الولايات المتحدة لها تأثير في إرتفاع قيمة الدولار أمام الدينار

أربيل (كوردستان24)- تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الامريكية لمراقبة كيفية التعامل مع الدولار الامريكي هو السبب الرئيسي لارتفاع سعر الدولار الامريكي أمام الدينار العراقي حسبما قالته نجيبة نجيب عضو اللجنة المالية السابقية في البرلمان العراقي.

وارتفع سعر صرف الدولار الامريكي أمام الدينار العراقي اليوم الثلاثاء الى أكثر من 160.000 دينار مقابل 100 دولار، وأثر ذلك على السوق العراقي.

وقالت عضو اللجنة المالية السابقة في البرلمان العراقي نجيبة نجيب لكوردستان24 "ان السبب الرئيسي لارتفاع قيمة الدولار الامريكي أمام الدينار العراقي هو تنفيذ اتفاق بين البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الامريكية لمراقبة كيفية التعامل مع الدولار الامريكي في العراق".

بعد سيطرة تنظيم داعش الارهابي على ثلث أراضي العراق سنة 2014، وقع العراق والولايات المتحدة الامريكية اتفاقية عام 2015 لمنع وصول الدولار الامريكي الى داعش والجماعات المتطرفة وبعض الدول، وتم تنفيذ هذه الاتفاقية بشكل ضعيف في السنوات الاخيرة، لكن الطرفان جادان الان في تنفيذها حسب نجيبة نجيب.

وأضاف نجيبة نجيب "بعد الكشف عن سرقة ثلاثة الى سبعة مليار دولار في العراق، نفذت الحكومتان العراقية والامريكية هذه المرة بعناية فائقة تلك الاتفاقية لمنع وصول الدولار الامريكي الى بعض الدول عن طريق غسيل الاموال".

وأدرجت وزارة الخزانة الامريكية العديد من البنوك العراق في القائمة السوداء لديها، بسبب غسيل الاموال والمعاملات بعكس الاتفاقية المبرمة بين العراق والولايات المتحدة الامريكية، لذلك قام البنك المركزي العراقي بتقليل عرض الدولار في الاسواق في الايام القليلة الماضية.

تراقب وزارة الخزانة الأمريكية والبنك المركزي العراقي تعاملات الدولار في العراق من خلال نظام إلكتروني سيستغرق من 10 إلى 15 يومًا ، وهو ما سيؤثر بدوره على ارتفاع قيمة الدولار.