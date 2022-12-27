العراق وإيران يُشكّلان لجنةً للتعاون في المجال الصحي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارتا الصحة العراقية والإيرانية، الثلاثاء، عن تشكيل لجنةٍ ثنائية مختصّة لبحث مجالات التعاون الصحي بين بغداد وطهران.

جاء ذلك، خلال لقاءٍ جمع وزيري الصحة العراقي والإيراني، صالح مهدي الحسناوي، وبهرام عين اللهي، في بغداد.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي حضره السفير الإيراني في العراق، محمد كاظم آل صادق، ومسوؤلين آخرين، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

كذلك ناقشا تبادل الزيارات بين الفرق الطبية وعقد المؤتمرات الطبية المشتركة وعلاج المرضى وتدريب الملاكات الطبية والصحية.

وخلال مؤتمرٍ صحفيٍ مشترك، أعلن الوزيران عن تشكيل لجنة ثنائية مختصة لبحث مجالات التعاون الصحي الثنائي، وعلاج المرضى واستقدام الفرق الطبية لاجراء العمليات المعقدة، وإجراء تعاون الجامعات الطبية في البلدين بمجال التعليم والتدريس الطبي والصحي.

كما ستتولى اللجنة، التنسيق بين اللجان النيابية الصحية في البلدين، لإصدار القوانين التي تدعم الواقع الصحي، وإجراء التعاون التعليمي الثنائي لكليات الطب والبورد العراقي، وافتتاح فروع للعلوم الطبية للجامعات الإيرانية في كربلاء.