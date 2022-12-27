الحكومة العراقية تصدر جملةً من القرارات لإنجاح خليجي 25

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، جملة قرارات من شأنها تسهيل دخول الجماهير الرياضية إلى العراق، خلال بطولة كأس الخليج 25 في البصرة.

فخلال جلسته الاعتيادية العاشرة، الثلاثاء، وافق مجلس الوزراء على اعتماد ختم الدخول لحاملي جوازات السفر النافذة لدول الخليج العربي واليمن للمدة من (28 كانون الأول 2022)، ولغاية (20 كانون الثاني 2023).

واعتبرت الحكومة العراقية أن ذلك، سيفسح المجال لدخول الجماهير عن طريق المنافذ الجوية والبرية والبحرية، لحضور البطولة لاستيفاء متطلبات تأشيرة الدخول.

كما قرر مجلس الوزراء "تأجيل استيفاء المبالغ المتحصلة عن منح تأشيرة الدخول، ويجري التنازل عنها، وفق صلاحيات مجلس الوزراء المنصوص عليها في المادة (46) من قانون الإدارة المالية الاتحادي (6 لسنة 2019 المعدل)، والبند (أولاً/1) من قرار مجلس الوزراء 28 لسنة 2020.

كذلك "إعفاء وزارتي المالية والنقل جميع المركبات التي تدخل بصحبة وفود ومشجعي بطولة خليجي 25 حصراً من الرسم الكمركي والضريبي وأقساط التأمين والكفالات من تاريخ 28 كانون الأول2022، ولغاية 20 كانون الثاني 2023، والداخلة من منافذ سفوان وعرعر الحدودية حصراً.

وتبدأ بطولةُ خليجيّ 25 في البصرة بالعراق في اليوم السادس من شهر يناير كانون الثاني عام 2023 القادم، وستُلعب المباراة الافتتاحية بين العراق المستضيف وسلطنة عمان على استاد البصرة.