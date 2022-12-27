الحكومة العراقية تقرُّ خطة وزارة الكهرباء لحلّ مشاكل البلاد صيف 2023

أربيل (كوردستان 24)- أقرَّت الحكومة العراقية، توصية المجلس الوزاري للطاقة (63 لسنة 2022)، بشأن الخطة الطارئة لوزارة الكهرباء لصيف 2023.

جاء ذلك، خلال الجلسة الاعتيادية العاشرة لمجلس الوزراء العراقي التي عُقدِت برئاسة محمد شياع السوداني، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وتتضمن خطة، مباشرة وزارة النفط بإجراءات تنفيذ منصّة في أحد الموانئ العراقية لاستقبال الغاز المسال المستورد، بالتنسيق مع وزارة النقل.

كذلك إعادة العمل بقرار مجلس الوزراء (17 لسنة 2022)، على أن تكون الصلاحية حصراً لوزير الكهرباء وتخويله منح الصلاحيات الممنوحة له بموجب القرار المذكور آنفاً للمديرين العامين أو من يراه ملائماً.

كما تتضمن، منح وزارة الكهرباء صلاحية الإعلان والدراسة والتعاقد لمشروعات الموازنة الاستثمارية بسقف تعاقدي بقيمة، تريليوني دينار.

وصلاحية الإعلان والدراسة وصولاً إلى مرحلة الإحالة، دون الدخول بالتزام تعاقدي لمشروعات القروض الخارجية ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية/ 2023.

وتشمل الخطة أيضاً، تعاقد وزارة الكهرباء مع الشركات المصنعة للوحدات التوليدية حصراً للصيانة والتأهيل لتلك الوحدات.