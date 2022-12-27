سیاسة

"داخلية كوردستان" تجدّد دعوتها لمواطني الإقليم بترخيص أسلحتهم

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- جدّدت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، دعوتها لمواطني الإقليم الذين بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخّصة، بضرورة مراجعة أقرب مركز تسجيل.

وطالبت الوزارة في بيانٍ لها، الثلاثاء، المواطنين الذين لديهم أسلحة (مسدسات، بنادق كلاشنكوف) وغير منتسبين لأية جهةٍ أمنية، مراجعة أحد مراكز التسجيل بعد عطلة رأس السنة الجديدة.

وقالت داخلية إقليم كوردستان، في البيان الذي تابعته كوردستان 24، إن تسجيل الأسلحة هو الخطوة الأولى في تطبيق قانون الأسلحة رقم 2 لسنة 2022 الذي يحدد مدة سنة لهذه العملية.

وأضافت أنها ستتعامل مع أي شخص بحوزته سلاح غير مسجل بعد الموعد النهائي في يوليو 2023 "كسلاح محظور".

وتابعت "عندما يسجل المواطن سلاحه غير المرخص، فلن تصادره الحكومة، بل ستعيده إليه بعد تسجيله باسمه"، منوّهةً إلى أنه لن يكون له الحق في حمل سلاحه إلا بعد ترخيصه. مؤكّدة أنها لن تلاحقه طالما يحتفظ به في المنزل.

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