سیاسة

الرئيس العراقي يصل أربيل برفقة عددٍ من الوزراء

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- وصل الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، والوفد المرافق له، مساء اليوم الثلاثاء، إلى مدينة أربيل (عاصمة إقليم كوردستان).

وكان في استقبال الرئيس العراقي بمطار أربيل الدولي، وزير الداخلية في إقليم كوردستان ريبر أحمد، ومحافظ أربيل أوميد خوشناو.

ويضمّ الوفد المرافق لـ لطيف، وزراء (الثقافة، التربية والتعليم، البيثة، الهجرة واللاجئين، الموارد المائية)، والأمين العام لمجلس النواب العراقي.

ومن المقرّر أن يزور الرئيس العراقي والوفد المرافق له، عدة محافظات، من بينها محافظة نينوى.

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