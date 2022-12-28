بعد توتر دام سنوات... أردوغان يستقبل سفيرة إسرائيل الجديدة لدى أنقرة

أربيل (كوردستان 24)- بعد توتر دام سنوات، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء سفيرة إسرائيل الجديدة لدى أنقرة إيريت ليليان وتسلم أوراق اعتمادها.

وتأتي الخطوة في سياق تطبيع العلاقات بين البلدين اللذين يسعيان إلى طي صفحة الخلاف واستئناف علاقاتهما الدبلوماسية.

وبدأت تركيا وإسرائيل في تحسين العلاقات هذا العام بزيارات رفيعة المستوى شملت زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لأنقرة. كما اتفق الجانبان في أغسطس/ آب على تبادل تعيين سفيريهما.

وبعد فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتانياهو بالانتخابات الشهر الماضي، اتفق هو وأردوغان على "العمل سويا لإرساء حقبة جديدة في العلاقات" على أساس احترام المصالح المشتركة.

وأصبحت إيريت ليليان، القائمة بالأعمال الإسرائيلية في أنقرة منذ يناير/ كانون الثاني 2021، السفيرة الجديدة بعد تقديم خطاب اعتمادها إلى أردوغان.

وتوترت العلاقات بين إسرائيل وتركيا، اللذين كانا حليفين إقليميين مقربين لأكثر من عقد، حيث طردت أنقرة السفير الإسرائيلي في أعقاب غارة إسرائيلية عام 2010 على سفينة مساعدات متجهة إلى غزة مما أسفر عن مقتل عشرة مواطنين أتراك.

واستأنف الجانبان العلاقات الدبلوماسية في عام 2016، لكن بعد ذلك بعامين استدعت تركيا سفيرها من إسرائيل وطردت المبعوث الإسرائيلي عندما قتلت القوات الإسرائيلية عددا من الفلسطينيين الذين شاركوا في احتجاجات في قطاع غزة.

وكان أردوغان المدافع عن القضية الفلسطينية قد انتقد في الماضي السياسات الإسرائيلية التي تمارسها حكومة بنيامين نتانياهو (1996-1999 و2009-2021) تجاه الفلسطينيين.

لكن الرئيس التركي هنأ نتانياهو بعد فوزه في الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر.

ويواجه نتانياهو انتقادات بشأن نهجه السياسي قبل توليه منصبه، وقد تعهد بالحكم لصالح جميع الإسرائيليين حتى في الوقت الذي سيرأس فيه واحدة من أكثر الحكومات المنتمية للجناح اليميني في تاريخ البلاد.