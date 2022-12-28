بوتين يحظر تصدير النفط الروسي إلى الدول التي فرضت سقفا للأسعار

أربيل (كوردستان 24)- وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء، مرسوما يحظر بموجبه توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت سقفا للأسعار.

ويأتي القرار عقب اتفاق مجموعة الدول السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا الشهر الجاري على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل اعتبارا من الخامس من ديسمبر/ كانون الأول ردا على "العملية العسكرية الخاصة" لموسكو في أوكرانيا.

وجاء في مرسوم وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء "سيحظر تسليم النفط ومنتجات نفطية روسية لكيانات معنوية أجنبية وأفراد آخرين"، إذا ما اعتمدوا سقفا لسعره.

وسيكون هذا المرسوم ساريا من الأول من شباط/فبراير إلى الأول من تموز/يوليو.

دخل السقف المعتمد لأسعار النفط الروسي بحدود ستين دولارا للبرميل والذي اتفق عليه الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول السبع وأستراليا حيز التنفيذ في مطلع شباط/فبراير. والهدف منه الحد من العائدات الروسية مع ضمان استمرار موسكو في إمداد السوق العالمية.

ويرمي هذا التدبير الذي اعتمد إلى جانب حظر الاتحاد الأوروبي صادرات النفط الروسي الخام المنقول بحرا، إلى ضمان عدم قيام موسكو بالالتفاف على الإجراء من خلال بيع نفطها لأطراف ثالثة بأسعار أعلى.

وأكدت روسيا من جانبها أن السقف المفروض على نفطها لن يؤثر على حملتها العسكرية في أوكرانيا، معربة عن ثقتها بأنها ستجد زبائن جددا.