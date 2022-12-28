رئيس الجمهورية: سنعمل مع الجهات الحكومية لإعادة إعمار مدينة الموصل

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، العمل مع الجهات الحكومية لإعادة إعمار مدينة الموصل وإكمال مشاريعها القائمة.

وقال رشيد في تغريدة له عبر تويتر، "في الموصل بين أهلنا للاستماع الى مشاكلهم والوقوف على واقع المدينة التي عانت جراء الإرهاب الداعشي الذي حاول عبثاً طمس هويتها المتنوعة والمتعايشة بسلام".

وأكد "سنعمل مع الجهات الحكومية لإعادة إعمار المدينة، وإكمال المشاريع القائمة والنهوض بالواقع المعيشي والخدمي لأهاليها".