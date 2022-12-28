اقتصاد

أسعار الذهب وسعر صرف العملات في إقليم كوردستان

author_image مظفر مزوري
کوردستان سعر الصرف العملات الدولار اليورو الدينار الليرة الذهب

أربيل (كوردستان 24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار أمريكي = 156.000 دينار عراقي

100 يورو = 166.000 دينار عراقي

100 جنيه إسترليني = 187.000 دينار عراقي

100 ليرة تركية = 8300 دينار عراقي

100.000 تومان ايراني = 3700 دينار عراقي

1 دينار أردني = 2026 دينار عراقي

 

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان

1 مثقال ذهب عيار 24 = 460.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 21 = 405.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 18 = 345.000 دينار عراقي

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