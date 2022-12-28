أسعار الذهب وسعر صرف العملات في إقليم كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار أمريكي = 156.000 دينار عراقي
100 يورو = 166.000 دينار عراقي
100 جنيه إسترليني = 187.000 دينار عراقي
100 ليرة تركية = 8300 دينار عراقي
100.000 تومان ايراني = 3700 دينار عراقي
1 دينار أردني = 2026 دينار عراقي
أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان
1 مثقال ذهب عيار 24 = 460.000 دينار عراقي
1 مثقال ذهب عيار 21 = 405.000 دينار عراقي
1 مثقال ذهب عيار 18 = 345.000 دينار عراقي