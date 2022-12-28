سیاسة

رئيس الجمهورية يزور داريّ العجزة والايتام في الموصل

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- زار رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف رشيد اليوم الاربعاء داريّ العجزة والايتام في مدينة الموصل، واطلع على الخدمات المقدمة للنزلاء ومستوى الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة لهم.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية العراقية "ان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أجرى اليوم ضمن زيارته لمحافظة نينوى زيارة تفقدية إلى دار العجزة ودار الأيتام في الموصل"، مبيناً أن "الرئيس تجول في الدارين وتحدث مع العاملين فيهما وشدّ على أيديهم، موجهاً بتوفير جميع مستلزماتهما، واطلع على الخدمات المقدمة لنزلاء دار العجزة من كبار السن ومستوى الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة لهم والسبل الكفيلة بتأمين متطلباتهم".

وأضاف بيان رئاسة الجمهورية "ان رئيس الجمهورية تفقد الأطفال اليتامى المقيمين في دار الأيتام واستفسر عن أوضاعهم ودراستهم وحاجاتهم، حاثاً إياهم على مواصلة التعلم والمثابرة، ليكونوا عناصر فاعلة في بناء مستقبل العراق".

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