سیاسة

قائممقام أربيل يكشف حجم المشاريع المُنفّذة خلال عام 2022

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أربيل (كوردستان 24)- كشف قائممقام أربيل، نبز عبد الحميد، حجم المشاريع الخدمية التي نُفِّذت خلال عام 2022، والخطة السنوية المقبلة للعام القادم.

وأشار عبد الحميد في مؤتمرٍ صحفي، الأربعاء، إلى أن الحكومة التاسعة في إقليم كوردستان، خصصت 42 مليار دينار لمشاريع مختلفة في مدينة أربيل خلال عام 2022 الجاري.

واعتبر أن عام 2022 كان عاماً مليئاً بالمشاريع، مؤكّداً أن معظم المشاريع التي توقفت سابقاً خاصة عام 2014، تم تنفيذها خلال عام 2022.

وبحسب القائممقام، فإن حكومة كوردستان خصصت 5 مليار دينار لترميم نصب الشهداء في أربيل، واصفاً إياه بـ "المشروع الوطني"، وقال "النصب يخص كل كوردستان وليس فقط مواطني أربيل".

وفيما يتعلق بقضية إغلاق الصيدليات والمراكز الطبية في أربيل، أوضح عبد الحميد أن لجان مكتب المحافظة التي ضمّت ممثلين عن مراقبة جودة الأدوية ونقابات الصيادلة، أغلقت 348 صيدلية ومركز اً طبياً ومختبراً.

وأضاف "خلال عام 2022، أُغلِق 1026 مكاناً ضمّ فنادق وموتيلات ومخابز وأسواق ومطاعم"، مؤكّداً على اتّخاذ إجراءاتٍ قانونية بحق 2477 شخصاً.

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