رئيس الجمهورية يؤكد أهمية الارتقاء بالمستوى العلمي للجامعات

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد على أهمية الارتقاء بالمستوى العلمي للجامعات كونها أولوية قصوى، وذلك في أول زيارة يقوم بها رئيس جمهورية لجامعة الموصل، مشيراً الى أن الموصل بيت لكل العراقيين وتجمع كل مكوناته.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان له اليوم الابعاء "ان رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد أجرى زيارة إلى جامعة الموصل، وكان على رأس مستقبليه رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور قصي كمال الدين الأحمدي وأعضاء مجلس الجامعة وعمداء كلياتها ومدراء أقسام الرئاسة فيها والكادر التدريسي".

وأضاف البيان ان رئيس الجمهورية أشار الى "أن الموصل هي بيت لكل العراقيين وتجمع كل مكوناته ، معبراً عن سروره بزيارتها، وأشاد فخامته بعراقة جامعة الموصل ودورها المتميز في تنمية المجتمع ورفد البلاد بالكفاءات في مختلف المجالات منذ تأسيسها في ستينيات القرن الماضي ولغاية اللحظة، عادّاً إياها جامعة متميزة على المستوى المحلي والدولي، أسوة بتميز الجامعات العراقية الأخرى، ومؤكداً أن الارتقاء بالمستوى العلمي للجامعات يعتبر من الأولويات القصوى للدولة لتأهيل كوادر متمكنة في اختصاصاتها وبكفاءة تسهم من خلالها في تنمية المجتمع معرفياً واقتصادياً واجتماعياً".

وتابع البيان "قام السيد الرئيس بزيارة المكتبة المركزية في جامعة الموصل والتي تعد من المكتبات العريقة وتضم أكثر من مليون كتاباً ومصدراً علمياً وأدبياً، وقام فخامته بإهداء مجموعة من الكتب إلى المكتبة، كما اطلع رئيس الجمهورية على متحف داخل المكتبة ضم آثار الدمار الذي خلفته عصابات داعش على بعض الكتب والمخطوطات إضافة إلى أعمال للطلبة بمختلف الاختصاصات".

وأوضح البيان ان رئيس الجمهورية استمع الى "شروح حول اوضاع الجامعة وكلياتها وعملها والخدمات المقدمة لطلبتها، فضلاً عن المتطلبات اللازمة للنهوض بواقعها لاسيما على مستوى تحديث بناياتها وتأهيلها بالشكل اللازم، حيث عبّر فخامته عن دعمه الكامل لتوفير جميع انواع مستلزمات تطوير المستوى العلمي والاكاديمي للجامعة".

وأضاف البيان ان رئيس الجمهورية في سياق حديثه تناول "موضوع مشروع سد الموصل كونه من أهم المشاريع في العراق والشرق الأوسط وماله من تأثير على الواقع الزراعي والمعيشي في العراق، موضحاً أن السيد وزير الموارد المائية يولي هذا السد اهتماماً خاصاً".

ولفت البيان الى أنه خلال وجود رئيس الجمهورية في الجامعة "تبادل الحديث مع عدد من الطلبة حول واقعهم ومتطلبات علمية تسهم في التميز الإكاديمي والتعليمي، واستمع إلى آرائهم حول عدد من القضايا المتعلقة بدراستهم ومستقبلهم"، فيما عبر رئيس الجامعة عن "سعادة الجامعة بملاكاتها واكاديمييها وطلبتها بالزيارة التي وصفها بالأولى التي يقوم بها رئيس جمهورية للجامعة منذ تأسيسها".