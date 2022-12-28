رئيس هيئة الاستثمار في كوردستان يكشف عن عدد المصانع المرخّصة خلال عام 2022

أربيل (كوردستان 24)- أكّد رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، محمد شكري، أن 24 مصنعاً حصلت على التراخيص خلال عام 2022، لافتاً إلى أن رأسمال تلك المنشآت تزيد عن 556 مليون دولار.

وقال شكري في حوارٍ مع كوردستان 24، إن حكومة الإقليم "تولي اهتماماً بالقطاع الصناعي، وسنحاول تطوير هذا القطاع في المستقبل عبر إنشاء منطقةٍ صناعية".

وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أن هذا القطاع "سيوفّر المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للأيدي العاملة، والمساهمة في تأمين المواد اللازمة".

وأضاف "الاستثمارات التي كانت تغادر الإقليم سابقاً إلى خارجه، باتت اليوم تستثمر داخل كوردستان".

وقال "قانون حماية المنتج المحلي في الإقليم بات يُطبّق،نريد حماية منتجات المصانع حتى يكون بالإمكان بيعها في أسواق كوردستان".

وأكّد أن هناك خطوات جيدة اتُّخِذت في هذا الصدد، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء "سيصدر القرارات اللازمة لحماية الإنتاج المحلي".

وشدّد رئيس هيئة الاستثمار في ختام حديثه لـ كوردستان 24، على ضرورة حماية منتجات المصانع المحلية، معتبراً أنه من دون ذلك "لن تتمكن من منافسة منتجات الدول المجاورة".