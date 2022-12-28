سیاسة

رئيس الجمهورية من الموصل لكوردستان 24: نولي اهتماماً كبيراً لمعالجة ملف النازحين

وأكد أن "مدينة الموصل واجهت الإرهاب جغرافياً واستراتيجياً"
author_image Kurdistan24 اربیل
الرئيس عبد اللطيف رشيد في تصريحٍ لكوردستان 24-الموصل
الرئيس عبد اللطيف رشيد في تصريحٍ لكوردستان 24-الموصل
العراق رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف رشيد الموصل ملف النازحين مواجهة الإرهاب

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد، اليوم الأربعاء، وأثناء زيارته لمدينة الموصل، "إننا نولي اهتماماً كبيراً لمعالجة ملف النازجين".

وأضاف عبد اللطيف رشيد في تصريحٍ لكوردستان 24، "أشعر بالسعادة لزيارة مدينة الموصل"، مشيراً إلى أن "الموصل بيتٌ كبير لكل القوميات والأديان وهي مدينة مهمة لكل العراق".

وأكد أن "مدينة الموصل واجهت الإرهاب جغرافياً واستراتيجياً"، لافتاً إلى أن "الموصل من الناحية الجغرافية مدينة مهمة ونأمل حل كافة المشاكل الموجودة".

وشدد رئيس الجمهورية على أنه "نولي اهتماماً كبيراً لمعالجة ملف النازحين ليس فقط في الموصل، بل في جميع أنحاء العراق".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف