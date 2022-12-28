رئيس الجمهورية من الموصل لكوردستان 24: نولي اهتماماً كبيراً لمعالجة ملف النازحين

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد، اليوم الأربعاء، وأثناء زيارته لمدينة الموصل، "إننا نولي اهتماماً كبيراً لمعالجة ملف النازجين".

وأضاف عبد اللطيف رشيد في تصريحٍ لكوردستان 24، "أشعر بالسعادة لزيارة مدينة الموصل"، مشيراً إلى أن "الموصل بيتٌ كبير لكل القوميات والأديان وهي مدينة مهمة لكل العراق".

وأكد أن "مدينة الموصل واجهت الإرهاب جغرافياً واستراتيجياً"، لافتاً إلى أن "الموصل من الناحية الجغرافية مدينة مهمة ونأمل حل كافة المشاكل الموجودة".

وشدد رئيس الجمهورية على أنه "نولي اهتماماً كبيراً لمعالجة ملف النازحين ليس فقط في الموصل، بل في جميع أنحاء العراق".