نجم الجبوري لكوردستان 24: هناك تنسيق عالي وعمليات مشتركة بين البيشمركة والجيش العراقي

أربيل (كوردستان 24)- أكد محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الأربعاء، أن هناك تنسيقاً عاليا وعمليات مشتركة بين البيشمركة والجيش العراقي وتحديداً في مخمور.

وقال نجم الجبوري في تصريحٍ لكوردستان 24، إن "زيارة رئيس الجمهورية إلى محافظة نينوى ومدينة الموصل مهمة وتاريخية".

وأضاف محافظ نينوى أن "رئيس الجمهورية شاهد عن كثب وضع المدينة وعملية إعادة الإعمار فيها"، مؤكداً "أننا شرحنا له الهموم التي تعاني منها المدينة وشعبها".

وشدد على أن "رئيس الجمهورية تعهد بحل كافة المشاكل الموجودة وتحديداً ما يتعلق بملف سنجار والنازحين"، لافتاً إلى أن "هذين الملفين من أكبر همومنا".

وتابع أن "هناك تعاوناً كبيراً بين البيشمركة وقواتنا الأمنية"، مشيراً إلى أن "هناك عمليات مشتركة وتنسيقاً عالياً بين الجانبين وتحديداً في مخمور".