وزيرة الهجرة: إعادة النازحين لمناطقهم من أولويات الحكومة العراقية الجديدة

أربيل (كوردستان 24)- أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق جابرو، اليوم الأربعاء، أن إعادة النازحين لمناطقهم تأتي في سلم أولويات الحكومة العراقية الجديدة.

وقالت إيفان جابرو في تصريحٍ لكوردستان 24، إن "زيارة رئيس الجمهورية إلى محافظة نينوى ومدينة الموصل مهمة جداً، وهذه المحافظة تستحق دعم الحكومة والدولة العراقية".

وأضافت أن "هذه المحافظة متميزة عن كثيرٍ من المحافظات الأخرى بتنوعها وبمكوناتها وبمختلف أديانها".

وأكدت أن "اهتمام الحكومة والدولة بقطاع التربية وبملف النازحين والكنائس والجوامع في المدينة يعطي رسالة إلى أن هذه المدينة باقية وعريقة بمكوناتها".

وأشارت إلى أنه "من أولويات حكومة محمد شياع السوداني هو إعادة النازحين إلى مناطقهم"، لافتةً إلى أن "عودتهم تكون من خلال توفير الأمن والخدمات في مناطقهم".

وشددت على أن "ملف مخيم الهول شائك، وأن المتواجدين ضمن المخيم قنبلة موقوتة ضد بلدنا"، مؤكدةً "أهمية تفكيك المخيم".

وتابعت "أننا نستهدف عودة أشخاصٍ من مخيم الهول بعيدين كل البعد عن تنظيم داعش، لكن مع ذلك عند عودتهم ينبغي أن يتم تأهيلهم من الناحية النفسية".

ولفتت إلى أنه "بعد استلامهم من مخيم الهول ستتم إعادة تأهيلهم من خلال خلية نفسية مسؤولة عن ذلك وبالتعاون مع كل المؤسسات العراقية".

وأوضحت "أننا أعدنا من مركز الجدعة قبل أيام عدداً منهم إلى مناطقهم الأصلية بالتوافق والاتفاق مع عشائرهم"، مشيرةً إلى أن "عشائرهم هي المسؤولة عن سلوكياتهم".