الكاظمي يخرج عن صمته ويرد على الاتهامات التي وجهت إليه

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أنه دارت مؤخراً أحاديث عن انتهاكات حصلت في فترة خدمتي للشعب العراقي كرئيس للوزراء، وأود في هذا الشأن أن أنوه إلى التالي.

البيان أدناه:

يأتي هذا في وقت كشف تحقيق لصحيفة "واشنطن بوست"، أن حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، الذي تعهد بمحاربة الفساد، استخدمت التعذيب والابتزاز والعنف الجنسي والاعتقال في أماكن مجهولة، والغرض من كل هذا هو إجبار رجال أعمال على الاعتراف والتخلي عن أرصدتهم المالية.