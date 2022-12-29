صحة وبیئة

ارتفاع حصيلة قتلى العاصفة الثلجية في أمريكا مع استمرار الطقس السيء

author_image سوار أحمد
العالم العاصفة الشتوية امريكا

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤولون محليون، ان العاصفة الشتوية العاتية التي ضربت أمريكا الشمالية، أودت بحياة المزيد من الناس في ولاية نيويورك.

وأكد مسؤول في مقاطعة إيري التي تقع بها مدينة بافالو، مارك بولونكارز، مقتل 34 شخصا الأربعاء. ولا تزال السلطات المحلية تحاول التعرف على هوية ثلاث ضحايا.

وأودت العاصفة في الولايات المتحدة، على مدار الأسبوع الماضي، بحياة أكثر من 60 شخصا في 8 ولايات أمريكية.

وقال بولونكارز، في مؤتمر صحفي انعقد صباح الأربعاء: "إنها عاصفة مرعبة خلفت عددا كبيرا للغاية من الوفيات". رغم ذلك، بدأت الأوضاع تتحسن في المناطق الأكثر تضررا من هذه الظاهرة المناخية.

ولا تزال حوالي 1000 أسرة في المقاطعة تعاني من انقطاع التيار الكهربائي، بينما يتوقع أن يعود التيار إلى حوالي 95 في المئة من سكان إيري بنهاية اليوم الأربعاء، وفقا لبولونكارز.

وحققت مدينة بافالو، التي وصل ارتفاع الثلوج فيها إلى حوالي 1.2 متر، تقدما ملحوظا في إزالة الثلوج من الطرق، وفقا لمسؤولين في إيري.

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