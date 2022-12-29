بطلبٍ من كييف.. فرنسا تلقي القبض على نائبٍ أوكراني سابق

أربيل (كوردستان 24)- ألقت السلطات الفرنسية القبض على رجل أعمالٍ أوكراني، بتهمة اختلاس 113 مليون دولار من بنكٍ كان يملكه وأعلن عن إفلاسه.

النائب الأوكراني السابق الذي أدرجته كييف على لائحة المطلوبين منذ عام 2021، قُبِض عليه الثلاثاء الماضي، في منتجع كورشوفيل جنوبي فرنسا.

عملية توقيف قسطنطين زيفاغو (48 عاماً) والذي تبلغ ثروته 1,3 مليار دولار، جاءت بطلبٍ رسمي من أوكرانيا التي قال مكتب مدعيها العام إنه يسعى إلى تسلُّمه.

ويشتبه بأن رجل الأعمال نظَّم الاستيلاء على ممتلكات بنك تجاري وما تلاه من غسل لأموال حصل عليها بشكلٍ غير قانوني، بحسب المدعي العام الأوكراني.

وهو متهمٌ باختلاس عشرات الملايين من بنك التمويل والائتمان الذي كان يملكه، قبل أن يعلن إفلاسه في عام 2015.

من جهته، قال المدعي العام لمنطقة شامبيري الفرنسية، إن "زيفاغو" وُضع في الحجز بانتظار تسليمه، وإن أمام المحكمة 10 أيام للرد على طلب التسليم الأوكراني.

و"زيفاغو" هو المساهم الأكبر في شركة التعدين فيريكسبو المدرجة في بورصة لندن والتي تنتج خام الحديد وتواجه صعوبات جراء الحرب في أوكرانيا.

وكان عضواً في البرلمان الأوكراني، بين عامي 1998 و2019، بعدما ترشح أحياناً بشكل مستقل، وأحياناً أخرى ضمن لوائح رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشنكو.

لكنه هُزم في مواجهة مرشح من حزب فولوديمير زيلينسكي الذي كان قد انتخب للتو رئيساً على أساس تعهدات بمحاربة التواطؤ بين السياسيين ورجال الأعمال الأثرياء.