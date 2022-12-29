صحة وبیئة

هيئة الأنواء: ارتفاع جديد في درجات الحرارة

author_image سوار أحمد
العراق هيئة الأنواء حالة الطقس درجة الحرارة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً جديداً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون صحواً كما يتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة  تكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية ، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".
وأضاف البيان أن " طقس يوم السبت سيكون غائماً جزئياً يتحول الى غائم ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأشار إلى، أن "طقس يوم الأحد سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً كما يتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".
ولفت إلى، أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل سيكون غائماً جزئياً الى غائم ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

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