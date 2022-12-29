أسعار الذهب وسعر صرف العملات في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار أمريكي = 151.500 دينار عراقي

100 يورو = 161.000 دينار عراقي

100 جنيه إسترليني = 182.000 دينار عراقي

100 ليرة تركية = 8100 دينار عراقي

100.000 تومان ايراني = 3500 دينار عراقي

1 دينار أردني = 2022 دينار عراقي

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان

1 مثقال ذهب عيار 24 = 445.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 21 = 395.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 18 = 330.000 دينار عراقي