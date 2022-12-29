سلطة الطيران تؤكد جاهزية مطار البصرة لاستقبال وفود خليجي 25

أربيل (كوردستان 24)- أكد المتحدث باسم سلطة الطيران المدني جهاد الديوان، اكتمال جميع الاستعدادات في مطار البصرة لاستقبال وفود خليجي 25 الذي سينطلق في السادس من كانون الثاني المقبل 2023.

وقال الديوان لوكالة الأنباء العراقية، اليوم الخميس، إن "سلطة الطيران المدني وبتوجيه من قبل رئيسها عماد الأسدي، قامت بتشكيل خلية أزمة لحلّ مشاكل واحتياجات مطار البصرة وتقديم الخدمات للنواقل الوطنية والعربية والتسهيل للرحلات التي ستنقل وفود المنتخبات والجماهير العربية، والآن المطار جاهز من جميع الجوانب لاستقبال ضيوف هذا المحفل التاريخي".

وأضاف الديوان أن" رئيس سلطة الطيران المدني سيكون متواجداً قبل افتتاح البطولة في البصرة لتسهيل ومتابعة كافة الإجراءات والخدمات للوافدين إلى المحافظة".

ولفت إلى أن" جميع أقسام المطار على استعداد تام لاحتواء أي زخم يحدث والتعامل معه بمهنية وسلاسة لاستقبال الوافدين من المشجعين والفرق المشاركة في البطولة".