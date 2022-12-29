الهجرة تحدد موعد إنهاء ملف النازحين في العراق

أربيل (كوردستان 24)- حددت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، اليوم الخميس، موعد إنهاء ملف النازحين في العراق، فيما أشارت إلى وجود مساعٍ حكومية لإعادة 300 أسرة نازحة.

وقالت جابرو في مؤتمر صحفي عقدته بمبنى الوزارة، إن "ملف النازحين سيتم انهاؤه في العراق خلال ستة أشهر ضمن البرنامج الحكومي"، داعية "جميع القوى السياسية إلى الابتعاد عن ملف النازحين".

وأضافت أن "هناك تنسيقاً عالياً بين الحكومة والإقليم لدمج المخيمات"، مشددة على ضرورة "توفير الظروف الملائمة لعودة جميع النازحين".

وأكدت أن "لدى الوزارة برامج كبيرة مع الجهات المعنية لإغاثة ووضع دراسات وبحوث بما يخص ملف النزوح مع إعادة تأهيل النازحين ودمجهم بالمجتمع إضافة إلى دراسة عن الهجرة غير الشرعية"، لافتة إلى أن "هناك تنسيقاً مع وزارة الداخلية حول إصدار الأوراق الثبوتية للنازحين لكي يمارسون حياتهم الطبيعية".

وتابعت أن "هناك أكثر من 300 عائلة نازحة في تركيا"، موضحة انه "تم استحصال الموافقات اللازمة لإعادتهم إلى العراق، ولكن نحتاج إلى تدقيقهم".