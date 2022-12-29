سیاسة

قوات سوريا الديمقراطية تُطلق عملية ضد داعش في منطقتين

author_image سوار أحمد
سوریا قوات سوريا الديمقراطية حملة عسكرية داعش الهول تل حميس

أربيل (كوردستان 24)- أطلقت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الخميس، عملية عسكرية ضد خلايا تنظيم داعش، في منطقتي الهول وتل حميس.

وذكر بيان لــ"سوريا الديمقراطية" "أطلقت قواتنا بمشاركة قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا وقوات التحالف الدولي لمحاربة داعش الساعة 1:00 من ليل الخميس 29 كانون الأول عملية "صاعقة الجزيرة" في مناطق انطلقت منها الهجمات الإرهابية الأخيرة ضد مخيم الهول والحسكة وجنوب القامشلي ومصدر لهجمات محتملة، وبالتحديد منطقة الهول وتل حميس للقضاء على خلايا داعش الإرهابية وتطهير المناطق التي تتواجد فيها البؤر الإرهابية."

وأضاف البيان، ان "هذه العملية التي تأتي في سياق الضرورة القصوى، وانتقاماً لشهدائنا في الرقة، ستكون فاتحة العمليات ضد التنظيم الإرهابي للعام الجديد المقبل 2023، وعلى هذا الأساس فأن قواتنا ستتصرف بقوة وحزم لمواجهة أي خطر يهدد حياة شعبنا ومؤسساتنا".

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