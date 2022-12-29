سیاسة

قوات البيشمركة تطلق عملية عسكرية لملاحقة فلول داعش في قرجوخ

author_image سوار أحمد
کوردستان داعش البيشمركة قرجوخ

أربيل (كوردستان 24)- أطلقت قوات البيشمركة يوم الأربعاء، عملية عسكرية لملاحقة فلول تنظيم داعش، في جبل قرجوخ.

وتأتي هذه العملية بهدف مواجهة التهديدات الأمنية التي تشكلها عناصر تنظيم داعش، على سكان المنطقة وخصوصا المدنيين.

وقالت وزارة البيشمركة في بيان، انه "انطلقت عملية عسكرية برية في 28 ديسمبر 2022، ضد فلول تنظيم داعش حيث أطلق لواء المشاة 14 العملية، بدعم من قسم الكلاب لملاحقة عناصر داعش".

وتتضمن العملية تطهير قرى غاور وكندال وغردشين وملك آغا وكينرش، الواقعة في منطقة جبل قرجوخ.

وتهدف العملية إلى تدمير معاقل وأوكار التنظيم المتشدد، وارساء الأمن وتعزيز الأمن في المناطق التي يشتبه في وجود مقاتلي داعش.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف