قوات البيشمركة تطلق عملية عسكرية لملاحقة فلول داعش في قرجوخ

أربيل (كوردستان 24)- أطلقت قوات البيشمركة يوم الأربعاء، عملية عسكرية لملاحقة فلول تنظيم داعش، في جبل قرجوخ.

وتأتي هذه العملية بهدف مواجهة التهديدات الأمنية التي تشكلها عناصر تنظيم داعش، على سكان المنطقة وخصوصا المدنيين.

وقالت وزارة البيشمركة في بيان، انه "انطلقت عملية عسكرية برية في 28 ديسمبر 2022، ضد فلول تنظيم داعش حيث أطلق لواء المشاة 14 العملية، بدعم من قسم الكلاب لملاحقة عناصر داعش".

وتتضمن العملية تطهير قرى غاور وكندال وغردشين وملك آغا وكينرش، الواقعة في منطقة جبل قرجوخ.

وتهدف العملية إلى تدمير معاقل وأوكار التنظيم المتشدد، وارساء الأمن وتعزيز الأمن في المناطق التي يشتبه في وجود مقاتلي داعش.