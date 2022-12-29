وزارة الزراعة في كوردستان تستقبل 11 ألف طلب توظيف بالقطاع الخاص

أربيل (كوردستان 24)- تقدّم نحو 11 ألف من خريجي كليات إقليم كوردستان، في قسم الزراعة والثروة الحيوانية، بطلباتٍ للعمل في القطاع الخاص.

وقال مدير المكتب الإعلامي في وزارة الزراعة والموارد المائية بإقليم كوردستان، هيوا علي، إن اللجنة العليا في الوزارة، "استقبلت نحو 11 ألف استمارة توظيف لخريجي الجامعات يتحدرون من مدن وبلدات الإقليم".

وأضاف في حديثٍ لـ كوردستان 24، "وفقاً للقانون، يجب أن يكون لكل مشروع من مشاريع الزراعة والثروة الحيوانية مشرف متخرّج من الإدارات ذات الصلة".

وتابع "أنهت اللجنة العليا تقييم نحو 11 ألف استمارة توظيف، واتُّخِذت الخطوات اللازمة لتطبيق القانون وتوفير فرص عمل للخريجين في القطاع الخاص".

وسيتعيّن على هؤلاء المتقدّمين، "المشاركة في دورةٍ تدريبية بداية العام المقبل، وفي حال نجاحهم، سيوظّفون على عدة مراحل كمشرفين في مشاريع زراعية أو حيوانية".

وختم علي حديثه، "هناك 30 ألف بيتٍ بلاستيكي و264 مشروعاً ضمن قطاعي الدواجن والثروة الحيوانية بإقليم كوردستان"، مؤكّداً أن توظيف كامل الخريجين "ممكن، لكنه سيستغرق وقتاً".