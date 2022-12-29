سیاسة

الطيران الحربي العراقي يدمر وكراً لعصابات داعش شرقي بحيرة حمرين

author_image سوار أحمد
العراق المقاتلات العراقية داعش

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، عن تدمير وكر مهم لعصابات داعش الارهابية شرقي بحيرة حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى.

وقالت الخلية في بيان، انه "بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة واستمرارا للنهج التعرضي واستكمالاً لجهود قطعاتنا الأمنية في ملاحقة عصابات داعش الإجرامية والزمر الإرهابية وتطهير الأراضي من دنسها، تمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية وبالاستفادة التامة من الموارد الفنية والمتابعة لخلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، من رصد تحركات لعناصر عصابات داعش الإرهابية في وكر مهم يقع شرقي بحيرة حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى".

واضافت ان "طائرات سزنا كرفان دكت هذا الوكر المهم وحولته الى ركام"، مشيرة الى ان "جثث وأشلاء العناصر الإرهابية شوهدت تتطاير بفعل هذه الضربات الموجعة".

وأكدت ان "تلك الضربات أسهمت في تحييد تحركات هذه العناصر الإجرامية التي ذاقت الويل على أيدي رجال العراق الأبطال في أجهزتنا الأمنية التي واصلت الليل بالنهار لرصد تلك الأهداف وتقييد حركتها ليكون النصر حليف الشجعان في قواتنا الأمنية البطلة".

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