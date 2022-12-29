السوداني يستقبل وفداً من شيوخ عشائر شمر في نينوى

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، وفداً من شيوخ عشائر شمّر في محافظة نينوى برئاسة الشيخ فيصل حروش الجربا، وبحضور نائب قائد العمليات المشتركة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، أن "الوفد تحدث عن واقع محافظة نينوى، والمتطلبات الأمنية اللازمة لضمان الاستقرار فيها بجميع مكوناتها، إلى جانب المطالبة بتحسين الوضع الخدمي والاقتصادي في عموم أقضية ونواحي المحافظة والارتقاء بواقعها.

وأضاف البيان أن "الوفد ثمن المواقف النبيلة لرئيس مجلس الوزراء، لسرعة الاستجابة، واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة، تجاه حادث استشهاد الشيخ سهيل النجم أحد شيوخ قبيلة شمر، في حادث إرهابي جبان".

من جانبه "رحب السوداني بالوفد العشائري"، مشيداً "بالمواقف البطولية للعشائر العراقية الأصيلة، كما ثمن الموقف البطولي للشهيد، وتصديه الشجاع للإرهابيين".

وأكد رئيس الوزراء أن "المجتمع العراقي أمسك بالمبادرة في التصدي للجماعات الإرهابية، ويتعاون بعزم مع القوات الأمنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وحماية السلم الأهلي".