حكومة كوردستان تكشف عن كميات النفط الأبيض التي وزعت على المنازل خلال العام 2022

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، أن وزارة الثروات الطبيعية وزعت من بداية العام 2022، وحتى 27 من كانون الأول ديسمبر، ما يقارب 43 مليون و159 ألف و600 لترٍ من النفط الأبيض على المنازل في الإقليم.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان في بيان تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أنه "حتى الآن استفادت 215 ألف و789 عائلة من عملية توزيع النفط الأبيض"، مشيرةً إلى أن "العملية ستبقى مستمرة".

وأضافت أنه في محافظة أربيل "تم توزيع 12 مليون و813 ألف و200 لتر من النفط الأبيض واستفادت منه 64 ألف و66 عائلة".

أما في محافظة دهوك فإنه "تم توزيع 11 مليون و517 ألف و600 لتر من النفط الأبيض واستفادت منه 57 ألف و588 عائلة".

وفي محافظتي السليمانية وحلبجة "تم توزيع 18 مليون و828 ألف و800 لتر من النفط الأبيض واستفادت منه 94 ألف و144 عائلة".

وأكدت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان أنه "تم تخصيص مبلغ 70 مليار دينار لشراء النفط الأبيض، وعلى شكل مناقصة سيتم تأمين 320 ألف برميل بسعر 284 ألف دينار لكل برميل".

وأشارت إلى أن "دعم حكومة الإقليم لسعر كل برميل ستكون بنسبة 65 بالمئة، بينما سيدفع المواطنون نسبة باقية تتمثل بـ 35 بالمئة".