سیاسة

السوداني يتلقى دعوةً رسمية من أردوغان لزيارة تركيا

وأضاف البيان أن السوداني وعد بتلبية دعوة أردوغان "في أقرب فرصة ممكنة"
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رئيس الوزراء العراقي يستقبل السفير التركي لدى العراق
رئيس الوزراء العراقي يستقبل السفير التركي لدى العراق
العراق السوداني السفير التركي علي رضا كوناي دعوة من أردوغان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي.

وذكرالمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، أن السفير التركي سلم السوداني "رسالة تحريرية تضمنت دعوة رسمية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا".

وأضاف البيان أن السوداني وعد بتلبية دعوة أردوغان "في أقرب فرصة ممكنة"، كما أعرب أردوغان في الرسالة عن رغتبه "باستئناف اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي العراقي التركي".

وتابع البيان أن اللقاء شهد "التباحث في مجمل العلاقات الاقتصادية الثنائية وسبل تنميتها، وكذلك البحث في مشروع القناة الجافة، وتشكيل لجنة مشتركة تختص بالتنسيق بشأن مراحل المشروع، وكذلك إجراءات تسهيل منح سمات الدخول للمستثمرين والفنيين الأتراك العاملين في العراق".

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