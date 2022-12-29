مكافحة الإرهاب في كوردستان تعلن هوية الطائرة المسيرة وأسباب سقوطها

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في كوردستان، مساء الخميس، أن الطائرة المسيرة التي سقطت في ناحية بحركة في أربيل تابعة للتحالف الدولي وأسباب سقوطها "فنية".

وقالت مديرية مكافحة الإرهاب في بيان على صفحتها في الفيسبوك، إنه "سقطت مساء اليوم الخميس 29 كانون الأول ديسمبر 2022، الساعة السابعة مساءً، طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي بسبب خللٍ فني على مساحةٍ خالية في ناحية بحركة التابعة لمدينة أربيل".

وأضافت أن "سقوطها لم يلحق أيّ أضرارٍ مادية وبشرية"، مؤكدةً أن "الحادث لا يشكل أيّ خطرٍ على المواطنين".

وسقطت مساء الخميس طائرة مسيرة في ناحية بحركة التابعة لأربيل دون أن توقع أي أضرار مادية وبشرية.

وقال مدير ناحية بحركة توله مهدي في تصريحٍ خاص لكوردستان 24، إن "الطائرة سقطت في مساحةٍ خالية".

وأضاف أنه "لا توجد أي إصابات مادية وبشرية"، مشدداً على أن "الجهات المختصة فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات القضية".