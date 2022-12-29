مسؤول حزبي: لا تجمعنا بمحافظ كركوك أي علاقة ونطالب بتطبيع الأوضاع في المحافظة

أربيل (كوردستان 24)- ‌أعلن مسؤول الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك محمد خورشيد، مساء الخميس، أن الديمقراطي الكوردستاني لا تجمعه بمحافظ كركوك وكالة راكان الجبوري أي علاقة، ونطالب "بتطبيع الأوضاع في المحافظة".

وقال محمد خورشيد في مقابلةٍ مع كوردستان 24، إن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني لا تجمعه بمحافظ كركوك وكالة راكان الجبوري أي علاقة"، مضيفاً "أننا لن نعترف به لا الآن ولا مستقبلاً".

وأكد أنه "بعد أحداث السادس عشر من أكتوبر عام 2017، أعلنا رسمياً أثناء اجتماع ضم القوى السياسية في قره هنجير أننا لن نعترف براكان سعيد الجبوري محافظاً لكركوك، وإلى الآن نحن ملتزمون بموقفنا الرافض له".

وشدد على أن "تاريخ راكان الجبوري واخوته معروفٌ لدينا"، مشيراً إلى أنه "عندما كان نائباً للمحافظ كان متطرفاً وشوفينياً، وهو ليس محافظاً منتخباً، ونحن نعتبره مفروضاً بالوكالة".

وأشار إلى أن "قضية كركوك تأتي في سلم أولوياتٍ الديمقراطي الكوردستاني، وباتت المدينة رمزاً لاضطهاد الكورد في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم".

وبشأن الشبان الكورد الذين تعرضوا إلى التعذيب من قبل الحشد الشعبي في كركوك، قال محمد خورشيد، "إننا بصدد معرفة ملابسات هذه القضية، ووجهنا عدداً من الأشخاص للتواصل مع الأمن الوطني العراقي".

وتابع إن "لم تكن وراء الحادثة قضية قانونية، لن نقبلها وسنرفع عليهم دعوة قضائية".

وشدد على أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني يطالب بتطبيع الأوضاع في كركوك، وإخراج كافة المظاهر المسلحة من المدينة".