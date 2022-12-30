البرازيل تعلن الحداد ثلاثة أيام على وفاة الأسطورة بيليه

أربيل (كوردستان 24)- ما إن أعلنت عائلة النجم التاريخي لكرة القدم العالمية البرازيلي بيليه، حتى توالت رسائل الحزن من البرازيل ومن عالم الساحرة المستديرة.

وتلقت أوساط كرة القدم العالمية بصدمة وحزن نبأ وفاة الأسطورة البرازيلي بيليه. وفور إعلان رحيل "الجوهرة السوداء" توالت ردود الفعل من مشاهير وسياسيين ولاعبين حاليين وسابقين وفرق رياضية.

وأعلن الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جايير بولسونارو الخميس الحداد الرسمي لثلاثة أيام على وفاة لاعب كرة القدم الأسطوري بيليه، في مرسوم نشرته الجريدة الرسمية.

وجاء في المرسوم أن "الحداد الرسمي قد أُعلن في كل أنحاء البلاد (...) في بادرة تكريمية بعد وفاة إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، بيليه" إثر معاناة مع مرض السرطان عن عمر ناهز 82 عاما.

بدوره كتب الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على تويتر "لم يكن هناك رقم 10 في قيمة وقامة بيليه، شكرا لك بيليه".

الصفحة الرسمية للاتحاد البرازيلي لكرة القدم نشر صورة بيليه وكتب عليها "أبدي.. إدسون أرانتيس دي ناسيمنتو (الاسم الحقيقي لبيليه) 1940 (تاريخ ميلاده)" ثم وضه شعار اللانهاية.