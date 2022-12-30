مع ذكر أهمية "قسد".. أمريكا تعلن حصيلة عملياتها في سوريا خلال 2022

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية يوم الخميس، حصيلة عملياتها ضد تنظيم داعش، خلال عام 2022، مشيرة الى أنها قوضت قدرة التنظيم على توجيه الهجمات.

وذكر بيان للقيادة المركزية الأمريكية، ان القوات الأمريكية أجرت 313 عملية ضد التنظيم في العراق وسوريا.

وتوزعت إحصائية العمليات في سوريا، إلى 108 عمليات مشتركة مع قوات التحالف، و14 عملية أمريكية أحادية الجانب، أدت إلى مقتل 466 شخصًا من عناصر التنظيم، واعتقال 215 آخرين، بحسب البيان.

أما في العراق، فتوزعت عمليات القوات الأمريكية إلى 191 عملية مشتركة مع قوات التحالف، أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 220 شخصًا من عناصر داعش واعتقال 159 آخرين.

في حين لم يصب أو يقتل أي من القوات الأمريكية خلال العمليات.

ونوّه البيان إلى أن هذه العمليات أجريت ضمن سلطة قائد القيادة المركزية الأمريكية، وتحت قيادة قائد قوة المهام المشتركة "عملية العزم الصلب"، مع ذكر أهمية حلفاء الولايات المتحدة في سوريا قوات سوريا الديقراطية وفي العراق قوات الأمن العراقية، في محاربة التنظيم.