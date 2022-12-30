سیاسة

مقتل واصابة 12 عاملا في حقل نفطي بسوريا بهجوم لداعش

author_image سوار أحمد
سوریا داعش هجوم حافلة حقل نفطي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" اليوم الجمعة، مقتل عشرة من عمال حقل نفطي في شرق سوريا وأصابة اثنين آخرين، جراء "اعتداء" استهدف ثلاث حافلات كانت تقلهم.

وذكرت الوكالة "مقتل عشرة عمال وإصابة اثنين آخرين جراء اعتداء إرهابي استهدف ثلاث حافلات تقل العاملين في حقل التيم النفطي في دير الزور" في شرق البلاد، من دون ان تحدّد طبيعة الاعتداء.

وقال وزير النفط السوري بسام طعمة اليوم الجمعة للتلفزيون الرسمي إن 10 عمال قتلوا فيما أصيب أربعة آخرين في هجوم قرب حقل نفط في دير الزور بشمال سويا.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان لاحقا، أن الهجوم على حافلات تقل عاملين في حقل التيم النفطي بدير الزور نفذه تنظيم داعش وأوقع 12 قتيلا.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف