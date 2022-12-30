مقتل واصابة 12 عاملا في حقل نفطي بسوريا بهجوم لداعش

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" اليوم الجمعة، مقتل عشرة من عمال حقل نفطي في شرق سوريا وأصابة اثنين آخرين، جراء "اعتداء" استهدف ثلاث حافلات كانت تقلهم.

وذكرت الوكالة "مقتل عشرة عمال وإصابة اثنين آخرين جراء اعتداء إرهابي استهدف ثلاث حافلات تقل العاملين في حقل التيم النفطي في دير الزور" في شرق البلاد، من دون ان تحدّد طبيعة الاعتداء.

وقال وزير النفط السوري بسام طعمة اليوم الجمعة للتلفزيون الرسمي إن 10 عمال قتلوا فيما أصيب أربعة آخرين في هجوم قرب حقل نفط في دير الزور بشمال سويا.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان لاحقا، أن الهجوم على حافلات تقل عاملين في حقل التيم النفطي بدير الزور نفذه تنظيم داعش وأوقع 12 قتيلا.