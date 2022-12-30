سیاسة

قائمقام قضاء ماوت ينفي الأنباء المتداولة حول قصفٍ طال جبل آسوس في السليمانية

وكثيراً ما تلجأ تركيا إلى استهداف عناصر من حزب العمال الكوردستاني في مختلف مناطق إقليم كوردستان
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جبال آسوس في محافظة السليمانية
جبال آسوس في محافظة السليمانية
کوردستان قضاء ماوت جبال آسوس محافظة السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- نفى قائمقام قضاء ماوت كامران حسن، اليوم الجمعة، الأنباء المتداولة حول قصفٍ طال جبل آسوس التابع لمحافظة السليمانية.

وكثيراً ما تلجأ تركيا إلى استهداف عناصر من حزب العمال الكوردستاني في مختلف مناطق إقليم كوردستان.

وبعد أن تم تداول أنباء حول قصفٍ طال جبل آسوس التابع لمحافظة السليمانية، نفى قائمقام قضاء ماوت كامران حسن في تصريحٍ خاص لكوردستان 24، "هذه الأنباء"، مؤكداً أن "المنطقة لم تتعرض إلى أي استهداف".

وشدد حسن على أنه "تواصل مع أهالي تلك المناطق للتأكد من الأنباء المتداولة بشأن القصف"، مشيراً إلى أنهم "كذلك أكدوا أن الخبر مجرد إشاعة".

من جانبه قال قائمقام قضاء قلعة دزة في تصريحٍ لكوردستان 24، إن "طائرة مسيرة حلقت فوق سماء منطقة بشدر اليوم الجمعة"، مؤكداً أنها "لم تستهدف أي موقعٍ في سلسلة جبال آسوس وقنديل".

 

 

 

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