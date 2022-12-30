بالأرقام والإحصائيات.. تعرّف على نسبة تصدير كوردستان من البيض إلى الأسواق الخارجية

أربيل (كوردستان 24)- وصل إقليم كوردستان إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من إنتاج البيض، بحيث تبذل حكومة الإقليم كافة جهودها لتسويق منتجات البيض المحلية وتصديرها إلى الأسواق الخارجية.

ويومياً تصدر سبعة آلاف كرتونة من البيض إلى الأسواق الخارجية، بينما تستهلك سبعة آلاف كرتونة أخرى داخلياً وفي الأسواق المحلية.

ووفقاً لإحصائيات وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان، فإن "الإقليم يصدّر سنوياً ما يقارب 919 مليوناً و800 ألف من البيض إلى الأسواق الخارجية".

وأضافت الوزارة أن "الإقليم وصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من إنتاج البيض، بحيث أن نسبة 50 بالمئة من الإنتاج المحلي من البيض أصبحت زائدة عن حاجة المواطنين".

من جانبها أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، أن "خطط حكومة كوردستان تتمحور حول إيجاد أسواقٍ خارجية لتسويق الإنتاج المحلي من البيض وتصديرها إليها".

وأكدت أن "حكومة إقليم كوردستان ستستمر في منع إستيراد البيض من الخارج، وذلك لبناء اقتصادٍ متين، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وتعزيز الإنتاج المحلي، وخلق فرص العمل".

ووفقاً للإحصائيات، فإنه مع بدء الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان أعمالها، فإن مشاريع إنتاج البيض زادت بنسبة 33 بالمئة، بحيث زادت عن السابق بنسبة 200 بالمئة".

أيضاً قدرة الإنتاج السنوية من البيض وصلت إلى 2 مليار و918 مليوناً و577 ألف بيضة، حيث أنها ازدادت بنسبة 100 بالمئة عن السابق.

وبالنسبة لعدد معامل إنتاج البيض الموجودة في كوردستان، فإنه يوجد في أربيل 15 معملاً لإنتاج البيض، وفي السليمانية 11 معملاً، وفي دهوك خمسة معامل".