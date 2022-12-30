محافظ أربيل يعلن تسهيل إجراءات دخول القادمين من مناطق وسط وجنوب العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، اليوم الجمعة، تسهيل إجراءات دخول القادمين من مناطق وسط وجنوب العراق للاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية.

وقال أوميد خوشناو في مؤتمرٍ صحفي، إنه "وجهنا بتسهيل إجراءات الدخول للسياح القادمين من محافظات وسط وجنوب العراق".

وأضاف "أشكر كل الكادر والموظفين والأسايش بالسيطرات ومداخل أربيل لعملهم وطريقة تعاملهم مع السياح".

وأكد خوشناو أن "أسباب توجه السياح للمحافظة هو الاستقرار الأمني والبيئة الجميلة، ونحن نرحب بجميع السياح، واتخذت كل الإجراءات داخل المدينة لاستقبال السياح والتهيؤ لأعياد رأس السنة".

من جهته أعلن مدير السيطرات في محافظة أربيل، أن "أكثر من 10 آلاف سائح دخلوا اليوم محافظة أربيل من مدخل شيراوه وخازر فقط، قادمين من محافظات وسط وجنوب العراق".