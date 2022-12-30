خلية الإعلام الأمني تعلن قتل 13 "إرهابياً" خلال 48 ساعة في ديالى

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، قتل 13 إرهابياً خلال 48 ساعة بسبع ضرباتٍ جوية في ديالى.

وقالت الخلية في بيان تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، إن "الفريق الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة أكد أن هناك جهداً إستخبارياً كبيراً للوكالات والدوائر الاستخبارية لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية ضمن قواطع المسؤولية".

وأشار قيس المحمداوي إلى أن "خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، تمكنت وبالتعاون والتنسيق مع مديرية الاستخبارات العسكرية من رصد أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية وهو يرتدي حزاماً ناسفاً ويحمل أحزمة ناسفة ومواد متفجرة".

وأضافت خلية الإعلام الأمني أنه "تم تزويد صقور الجو بمعلومات عن مكان تواجده في منطقة نارين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، والتي بدورها تمكنت من قتله بواسطة طائرة سزنا كرفان".

وتابعت "وبذلك يصبح عدد الإرهابيين الذين تم قتلهم خلال 48 ساعة الماضية 13 إرهابياً بواسطة الأبطال في صقور القوة الجوية من خلال تنفيذ سبع ضرباتٍ جوية دقيقة وبجهد استخباري من مديرية الاستخبارات العسكرية".

ولفتت إلى أن "تقاطع المعلومات والعمل الأمني المشترك كانت له نتائج عالية المستوى في قتل وملاحقة عصابات داعش الإرهابية ضمن قاطع المسؤولية في منطقة نارين التي ذاق بها الإرهاب ضرباتٍ موجعة على يد الشجعان في قطعاتنا الأمنية البطلة".



