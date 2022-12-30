حكومة كوردستان تبني واحداً من أطول الجسور الإستراتيجية في رانية

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، أن حكومة الإقليم بصدد بناء واحدٍ من أطول الجسور الإستراتيجية في منطقة رانية التابعة لإدارة رابرين المستقلة، مضيفةً أن "الانتهاء من بناءه سيستغرق حوالي ثمانية أشهر".

وقالت الدائرة في بيان حصلت كوردستان 24 على نسخة منه، إنه "استمراراً لجهود الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان في تأسيس بنية تحتية اقتصادية قوية للإقليم، فإنه سيتم بناء واحدٍ من أهم المشاريع الاستراتيجية في إدارة رابرين المستقلة".

وأضافت أن "المشروع الذي يربط إدارة رابرين المستقلة بمحافظة السليمانية، سيكون من أطول الجسور على مستوى المنطقة، وستنتهي أعمال بناءه خلال مدة تتراوح من ستة إلى ثمانية أشهر".

وقال المهندس المسؤول عن المشروع هيوا عبد الله في تصريحٍ للموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان، إن "المشروع يعد واحداً من المشاريع الهامة والإستراتيجية لحكومة الإقليم في إدارة رابرين المستقلة"، مضيفاً أنها "المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ هكذا مشاريع عملاقة في المنطقة".

وأشار إلى أنه "بعد أن توقف المشروع في السابق، فإن حكومة الإقليم خصصت مبلغاً من المال لإكماله"، مؤكداً "إن لم نواجه أي أزمة مالية جديدة، فإن مدة الإنتهاء منه ستتراوح بين ستة إلى ثمانية أشهر".

وأكدت دائرة الإعلام والمعلومات، أنه "لحد الآن تم الإنتهاء من المشروع بنسبة 60 بالمئة"، مشددةً على أن "العمل جارٍ لإنهاءه خلال المدة المحددة".

وتابعت أن "كلفة المشروع تبلغ 13 مليار و416 مليون دينار، وسابقاً تم وضع حجر الأساس للجسر من قبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني".