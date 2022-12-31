الرئيس بارزاني يوجه رسالة تهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد

أربيل (كوردستان24)- وجه الرئيس مسعود بارزاني رسالة تهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد، وهنأ أسر الشهداء والبيشمركة الابطال، واعتبر هذه المناسبة فرصة للتأكيد على ثقافة التعايش السلمي بين ابناء شعب كوردستان الذي لطالما آمن بالسلام والاخوة ونبذ العصبية والتطرف، آملاً أن يكون العام الجديد عام السعادة والازدهار لجميع مواطني كوردستان والعراق والبشرية جمعاء.

وفيما يلي نص رسالة التهنئة

بسم الله الرحمن الرحيم

أهنيء بأحر التهاني والتبريكات جميع مواطني إقليم كوردستان بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، كما أهنئ أسر الشهداء الأبرار والبشمركة الأبطال وأتمنى للجميع دوام التوفيق والسؤدد.

إنني أعتبر أن هذه المناسبة هي فرصة للتأكيد مرة أخرى على ثقافة التعايش السلمي بين جميع أبناء شعب كوردستان ، الذي لطالما آمن بالسلام والأخوة والبحث عن الحلول بالحوار والتفاهم ونبذ العصبية والتطرف.

أما فيما يخص العملية السياسية في العراق ، فإننا نعتقد بأن هناك فرصة جديدة لحل القضايا بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في العراق ، كما أننا ندعم تنفيذ الإتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه بين جميع الأحزاب العراقية المشاركة في العملية السياسية وبين حكومة إقليم كوردستان.

ونأمل أن تكون الخطوات القادمة للحكومة العراقية في العملية السياسية في مرحلتها المقبلة في إطار الدستور ، وبما يتماشى مع مصالح الشعب العراقي ، ومراعاة مبادئ الشراكة والتوازن والتوافق .

وأخيراً ، آمل أن يكون العام الجديد عام السعادة والازدهار لجميع مواطني كوردستان والعراق ، وعام السلام والتكافل للمنطقة برمتها وللبشرية جمعاء.

مسعود بارزاني

٣١ كانون الأول ٢٠٢٢