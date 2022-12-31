الإنتاج اليومي من البيض يفيض بنسبة 50٪ عن الاحتياجات المحلية في كوردستان

أربيل (كوردستان24)- وصل إقليم كوردستان إلى مستوى الاكتفاء الذاتي في إنتاج البيض، واتخذت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان خطوات رئيسية لتسويق منتجات البيض.

وقالت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان في بيان لها اليوم "بحسب إحصائيات ومعلومات وزارة الزراعة والموارد المائية، يصدر إقليم كوردستان 919 مليونا و 800 ألف بيضة سنويا، بالإضافة إلى ذلك يهتم بعملية التنسيق مع الأسواق الخارجية لإيجاد أسواق جديدة وتسويق منتجات البيض التي تنتج في مشاريع وحقول إنتاج البيض.

وأضاف البيان "في الوقت نفسه، سيستمر قرار حظر استيراد البيض إلى إقليم كوردستان، من أجل بناء أساس اقتصادي مهم وضمان الأمن الغذائي وضمان غذاء صحي للمواطنين وكذلك تطوير الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل لمواطني إقليم كوردستان.

وأوضح البيان "مع بدء التشكيلة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان ارتفع عدد مشاريع انتاج البيض الى 33 مشروعا بزيادة 200٪ مقارنة بالعام السابق، ووصلت قدراتها الانتاجية السنوية الى 2 مليار و 918 مليون و 577 الف بيضة بزيادة قدرها 100٪ مقارنة بالعام السابق.

وتنقسم مشاريع وحقول إنتاج البيض في مدن إقليم كوردستان على النحو التالي

أربيل 15 مشروعا

السليمانية 11 مشروع

دهوك 5 مشاريع

كرميان مشروعان

وأشار بيان دائرة الاعلام والمعلومات الى أنه في السابق "كان الإنتاج اليومي من البيض لا يتعدى 1.8 مليون بيضة بينما كان الطلب المحلي يصل الى 2.52 مليون بيضة يوميا وكان العجز يمثل 1.44 مليون بيضة يوميا، لكن في التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان زاد إنتاج البيض إلى 5 ملايين واربع مائة الف بيضة يوميا، تخصص 2.52 مليون منها للاحتياجات المحلية.

ويبلغ الإنتاج اليومي من البيض في إقليم كوردستان 14 ألف صندوق، وهو ما يزيد بنسبة 50٪ عن الاحتياجات المحلية.