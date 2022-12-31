سیاسة

الفاتيكان يعلن وفاة البابا السابق

author_image Kurdistan24 اربیل
العالم الفاتيكان وفاة البابا بنديكتوس صاحب القداسة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الفاتيكان وفاة البابا السابق، بنديكتوس السادس عشر، صباح اليوم السبت، عن عمر يناهز الـ 95.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، إن البابا بنديكتوس السادس عشر، توفي في تمام الساعة 9:34 صباحاً، في أحد أديرة الفاتيكان.

وانتُخِب بنديكتوس لمنصب البابا بعد خلوةٍ انتخابية في الـ 19 أبريل نيسان 2005، وأقيم القداس الإلهي لتنصيبه في الـ 24 من الشهر ذاته.

تسلم بنديكتوس مقاليد السلطة وفق التقليد الكاثوليكي يوم الـ 7 من مايو أيار في كاتدرائية القديس يوحنا اللاتراني في روما.

وفي الـ 28 فبراير شباط 2013، استقال البابا من منصبه بدعوى تقدمه بالسن، ليكون أول بابا يستقيل منذ ستة قرون، بحسب فرانس برس.

بعد استقالته، أقام البابا في كاستل غاندلفو، قبل أن ينتقل إلى أحد الأديرة الواقعة في حدائق الفاتيكان، حيث تفرغ للصلاة والتأمل، محتفظا بلقب "صاحب القداسة" والثوب الأبيض، كما احتفظ فخريا بلقب "البابا".

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