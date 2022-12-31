سیاسة

مسرور بارزاني: سنة جديدة سعيدة نتمناها للجميع وحمى الله كوردستان

نتمنى أن يضع الجميع المصلحة الوطنية فوق كل المصالح الأخرى، وأن تُحترم سيادة القانون
author_image مظفر مزوري
کوردستان رئيس حكومة إقليم كوردستان السنة الميلادية الجديدة مسرور بارزاني

أربيل (كوردستان24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني شعب كوردستان والعراق والعالم، بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، متمنياً سنة جديدة سعيدة للجميع وأن يحمي الله كوردستان.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في بيان له اليوم السبت "مع إطلالة السنة الميلادية الجديدة 2023، نتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى عموم مواطني إقليم كوردستان، ونخصّ بالذكر بواسل البيشمركة وقوى الأمن الداخلي وعوائل الشهداء الشامخين وذويهم الأكارم، كذلك نهنئ الشعوب العراقية والعالم أجمع بهذه المناسبة، متمنين أن تكون السنة الجديدة، سنة تقدم وازدهار، تتحقق فيها كل معاني الرخاء والرفاهية لكوردستان".

وأضاف البيان "على الرغم من محدودية إمكانات حكومة اقليم كوردستان، إلا أننا وبدعم القطاع الخاص، أنجزنا في العام المنصرم العديد من المشاريع المختلفة في مدن كوردستان، ولا سيّما في مجالات الطرق والزراعة والصناعة والتحول الإلكتروني في الخدمات العامة. وإلى جانب ذلك، فقد كان العام الماضي عاماً مثمراً في المجال الدبلوماسي، أسهمنا فيه في توطيد علاقاتنا مع الدول العربية والمنطقة وأوروبا".

وأشار رئيس الحكومة في بيانه الى "إن ما يدعو للأسف هو أننا تعرضنا في العام ذاته إلى هجمات واعتداءات جمة، في حين كان إقليم كوردستان، ولا يزال، عاملاً من عوامل الاستقرار في العراق والمنطقة، ولم يشكّل قط تهديداً لأي جهة أو طرف. وعليه نأمل، في العام المقبل، أن يصان أمن واستقرار إقليم كوردستان والعراق والمنطقة عامة، وأن تُحل المشاكل جذرياً بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور".

وتابع بارزاني قائلاً "من أجل المضي قدماً في المسيرة الإصلاحية وتقديم الخدمات إلى المواطنين من خلال تضافر جهود الجميع وتعاونهم، نتمنى أن يضع الجميع المصلحة الوطنية فوق كل المصالح الأخرى، وأن تُحترم سيادة القانون، كما نتمنى أن تنتهي في العام الجديد كل المآسي والأوبئة والأزمات، وأن يتحقق السلام والازدهار والرقي للإنسانية جمعاء".

وختم بيانه قائلاً "سنة جديدة سعيدة نتمناها للجميع، وحمى الله كوردستان".

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