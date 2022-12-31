رغم عشرات آلاف الجنيهات.. "الضيف الثقيل" يرفض مغادرة البرلمان البريطاني

أربيل (كوردستان 24)- فشل البرلمان البريطاني في التخلّص من الفئران التي تعجُّ قصر وستمنستر في المملكة المتحدة، رغم إنفاق عشرات آلاف الجنيهات سنوياً لمكافحة هذه القوارض التي صارت "ضيفاً ثقيلاً".

وفشلت كل المساعي لإجبار الفئران على المغادرة، بعد أن توصلت مراجعة رسمية، أجريت في بريطانيا، أن البرلمان مليء بالفئران "الخارقة" التي تهرب من الفخاخ المنصوبة لها.

وطلبت السلطات البرلمانية إجراء مراجعة داخلية للمشكلة التي كشفت أن قتل الفئران المتجولة في مجلس العموم واللوردات أصعب بكثير من قتل القوارض العادية.

وأوضحت المراجعة عن وجود حوالي 600 فخ في مطابخ ومناطق تقديم الطعام في قصر وستمنستر، ولكن يبدو أن الفئران مقاومة للعديد من السموم.

وفي نوفمبر، تبين أن تصنيف الصحة الغذائية في البرلمان قد انخفض من خمسة إلى اثنين، حيث عُثِر على فضلات الفئران في العديد من مناطق تقديم الطعام في البرلمان.

وذكر تقرير التفتيش الصحي الصادر عن مجلس مدينة وستمنستر، أن هناك نقصاً في المراقبة الكافية، وأشار إلى أن التنظيف اليومي الشامل لا يتم بانتظام، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

لكن السلطات تقول إن البرلمان مكان آمن للعمل وتناول الطعام، وتصرّ على أنها ملتزمة ببرنامج إنساني وأخلاقي لمكافحة القوارض.

وقال متحدث باسم البرلمان البريطاني "البرلمان مكان آمن للعمل وتناول الطعام، مع وجود عمليات مراقبة قوية لسلامة الأغذية والنظافة".

وأضاف "نحن ملتزمون بالحفاظ على برنامج إنساني وأخلاقي لمكافحة الآفات، مع التركيز على التدابير الوقائية، وعند الضرورة، استخدام طرق مكافحة مختلفة".

ويبدو أن مشكلة الفئران ليست جديدة، فالأكثر طرافة، أن زعيمة مجلس العموم، بيني موردونت، كانت قد أحضرت عام 2014 قطتها الخاصة إلى البرلمان لمعالجة هذه القضية.