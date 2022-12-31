نيجيرفان بارزاني: ينبغي أن تكون مصالح شعب كوردستان الغاية الرئيسة لنا جميعاً

أربيل (كوردستان24)- قدم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني تهنئة لشعب كوردستان والعراق والعالم بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، مؤكداً أنه ينبغي أن تكون مصالح شعب كوردستان الغاية الرئيسية لنا جميعاً.

وقال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في بيان له اليوم "نبارك السنة الميلادية الجديدة للعوائل الشامخة للشهداء والبيشمركة الأبطال والقوات الأمنية، وكل شعب كوردستان والعراق والعالم أجمع، آملاً أن تكون السنة الجديدة سنة تحقيق الآمال والنجاح، ونهاية الحروب والتوترات والأوبئة والمعاناة، وأن يعم الأمان والأمن والاستقرار البشرية كلها".

وأضاف البيان "ينبغي أن تكون مصالح شعب كوردستان الغاية الرئيسة لنا جميعاً، فلنتخذ مع مطلع السنة الجديدة من وحدة الصف والوئام والتلاحم وقبول الآخر والتعاون المشترك صحيفة جديدة للعلاقات بين القوى والأطراف السياسية وجميع مكونات إقليم كوردستان، لنعمل معاً على حماية وضمان الحقوق الدستورية والفيدرالية وحل الخلافات مع الحكومة الاتحادية العراقية على أساس الدستور".

وأوضح رئيس الاقليم "نؤكد من جديد أن إقليم كوردستان يؤدي واجباته ومسؤولياته المشتركة، وسيظل كما هو دائماً عامل أمان واستقرار، مستعداً لكل صنوف التعاون في مواجهة التحديات وحل مشاكل البلد من أجل تحقيق الأمان والاستقرار السياسي والأمني للعراق وبما يحفظ حقوق واستحقاقات كل مكونات البلد".

وتابع بارزاني قائلاً "سنعمل على توطيد علاقتنا مع دول الجوار والمنطقة والدول الصديقة والحليفة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وسنستمر في العمل المشترك على مواجهة مخاطر وتهديدات الإرهاب والقضاء على الإرهابيين، ونعمل معاً على ترسيخ السلام والأمان والاستقرار".

وأشار الى أنه "سنعمل على تحسين حياة ومعيشة المواطنين، وزيادة ترسيخ التعددية والتعايش والتسامح وحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة والحريات، متطلعين بأمل وتفاؤل إلى السنة الجديدة وإلى المستقبل. راجين للجميع موفور الصحة والموفقية والسعادة والسرور".