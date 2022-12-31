حكومة كوردستان تقرّر بناء 700 شقة في عينكاوا للمستأجرين المسيحيين

أربيل (كوردستان 24)- قررت حكومة إقليم كوردستان، بناء 700 شقةٍ سكنية في المستقبل، تكون مخصصة للمستأجرين المسيحيين في قضاء عينكاوا بالعاصمة أربيل.

وقال رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، مُحمّد شكري، إن رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، قرر بناء 20 ألف وحدة سكنية للمستأجرين في المستقبل، بناءاً على طلب المسؤولين المحليين في قضاء عينكاوا.

وتتوزع مساحاة تلك الشقق بين 80 و 100 و 120 متراً مربعاً، على أن تكون خطة السداد لمدة 15 عاماً.

وأضاف شكري خلال تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن الجهات المعنية ستحدد لاحقاً موقع المشروع والمستأجرين الذين سيستفيدون منه.

ويهدف القرار، إلى "الحفاظ على الهوية المسيحية في المنطقة التي أصبحت أكبر تجمّع للمسيحيين في الشرق الأوسط، بعد رفع وضع قضاء عينكاوا الإداري العام الماضي"، بحسب رئيس هيئة الاستثمار.