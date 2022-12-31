المركزي العراقي: ارتفاع سعر الصرف حالة مؤقتة جاءت بعد تأثيرات داخلية وخارجية

أربيل (كوردستان24)- أكد محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف اليوم السبت، أن ارتفاع سعر الصرف حالة مؤقتة، فيما اشار الى انه ستتم مضاعفة منافذ بيع العملة.

وقال البنك المركزي العراقي في بيان له اليوم "إن محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف، أجرى زيارة ميدانية لعدد من المصارف التي باشرت ببيع العملة الأجنبية".

واضاف البيان "أن المحافظ حث خلال لقائه إدارات المصارف، على تسهيل إجراءات بيع العملة الأجنبية إلى المواطنين الراغبين في الحصول عليها لأغراض السفر والعلاج وغيرها، مشيراً إلى أن" البنك المركزي العراقي اتخذ عددا من القرارات التي تسهم في تحقيق الاستقرار في سوق العملة الأجنبية".

وأكد مخيف وفقا للبيان أنه" ستتم مضاعفة منافذ المصارف لبيع العملة الأجنبية لتلبية احتياجات المسافرين، مع إمكانية زيادة مبلغ الحصة الأسبوعية المخصصة للمصارف".

ووصف مخيف أن "ارتفاع سعر الصرف حالة مؤقتة جاءت بعد تأثيرات داخلية وخارجية لتطبيق المعايير الدولية، إذ نجح البنك في التصدي لها والتقليل من آثارها في الاقتصاد العراقي، مشدداً على عدم إثارة مخاوف الرأي العام بشأن ارتفاع اسعار صرف الدولار، وضرورة اتخاذ إجراءات رادعة بحق المضاربين، مؤكداً أن وضع العراق أفضل بكثير من دول أخرى ولا مجال لمقارنته بها".

وتابع البيان ان" مخيف التقى خلال الجولة عددا من المواطنين الذين يرغبون في شراء العملة الأجنبية".

يذكر أن" البنك المركزي العراقي اتخذ سلسلة من القرارات لإعادة سوق العملة الأجنبية إلى وضعه الطبيعي".